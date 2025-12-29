На Дону прогнозируют ухудшение видимости на дорогах и гололед

В Ростовской области прогнозируют ухудшение погодных условий из-за дождя, снега и образования гололеда на дорогах. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

По данным метеорологов, в Ростовской области ожидаются также понижение температуры воздуха и ухудшение видимости. Водителям рекомендуют снизить скорость, соблюдать дистанцию и отказаться от резких маневров. Владельцам грузовых автомобилей напоминают об обязательном использовании противоскользящих цепей при сложных погодных условиях для сохранения управляемости транспорта.

Пешеходам советуют переходить дорогу исключительно по пешеходным переходам и использовать световозвращающие элементы, которые повышают видимость в условиях дождя и снега.

Константин Соловьев