Над Кубанью и Адыгеей за ночь сбили 18 БПЛА

В ночь на 29 декабря дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 89 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщили в Минобороны России, атаки были отражены в период с 23:00 мск 28 декабря до 7:00 мск 29 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью — 49 единиц. Еще 18 беспилотников уничтожены над территорией Новгородской области, 11 — над Республикой Адыгея, семь — над Краснодарским краем. По одному аппарату было перехвачено над Орловской, Ростовской и Смоленской областями, а также над акваторией Азовского моря.

Краснодарский край вечером накануне подвергся другой атаке БПЛА. В результате осколки сбитых дронов повредили три дома в поселке Индустриальном Краснодара и два — в станице Кущевской.

Вячеслав Рыжков