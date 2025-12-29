На Ставрополье предупреждают об ухудшении погоды и видимости на дорогах

На Ставрополье водителей призвали проявлять осторожность из-за продолжающихся снегопадов, низких температур и образования гололедицы на дорогах. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.

На территории всего региона сохраняются неблагоприятные метеоусловия. Продолжаются осадки в виде снега, отмечается низкая температура воздуха. На дорогах формируется снежный накат и гололед, местами ухудшается видимость.

Автомобилистам рекомендуют снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, а также проверить состояние шин. При ухудшении видимости следует включить ближний свет фар или противотуманные фары, содержать стекла и световые приборы в чистоте.

Инспекторы также напоминают о необходимости готовности к неожиданному выходу пешеходов на проезжую часть, поскольку в такую погоду они ограничены в обзоре. Особое внимание следует уделить движению в жилых зонах и у остановок общественного транспорта.

Константин Соловьев