Жителя Крыма осудили на 17 лет за подготовку подрыва вертолета Ка-27

Апелляционный военный суд оставил без изменения приговор жителю Крыма Сергею Кучеренко, осужденному на 17 лет лишения свободы по делу о подготовке подрыва военного вертолета Ка-27 на аэродроме Черноморского флота. Как следует из материалов суда, приговор признан законным, пишет «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сергей Кучеренко признан виновным по статьям о государственной измене, приготовлении к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. По версии следствия, в 2022 году он был привлечен к сотрудничеству сотрудниками главного управления разведки Минобороны Украины. В апреле 2023 года, как утверждается, он получил задание изъять взрывчатое вещество из тайника в Севастополе, изготовить взрывное устройство и подорвать вертолет Ка-27 на военном аэродроме отдельного смешанного авиационного полка Черноморского флота.

В конце апреля обвиняемый прибыл к месту дислокации аэродрома и изучил обстановку, после чего приобрел, как он полагал, взрывчатое вещество, которое оказалось муляжом. Впоследствии он был задержан сотрудниками управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Южный окружной военный суд приговорил Сергея Кучеренко к 17 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима.

Вячеслав Рыжков