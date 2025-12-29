В понедельник в Краснодаре пройдет снег

В понедельник, 29 декабря, в Краснодарском крае ожидается облачная погода с прояснениями и осадками в виде дождя, мокрого снега и снега, местами сильными. В отдельных районах прогнозируются гололедно-изморозевые отложения в сочетании с порывистым ветром до 15–20 м/с, местами — до 20–25 м/с, сообщает ЦГМС Краснодара.

В горах возможен очень сильный ветер южной четверти с порывами 30–35 м/с, а также очень сильные осадки, метель, налипание мокрого снега и сильный гололед. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица.

Температура воздуха ночью составит от +2 до –3 градусов, местами в юго-восточных районах — до –9, днем — от –1 до +4. В горах ночью похолодает до –9…–14 градусов, днем — до –6…–11.

На черноморском побережье прогнозируется усиление ветра до 20–25 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до –2 градусов, днем — от 1 до 6.

В Краснодаре ожидается облачная погода с прояснениями и временами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит –1…–3 градусов, днем — 0…+2.

Вячеслав Рыжков