В Дагестане чиновник подал в отставку после дебоша его сына

В Дагестане возбудили уголовное дело после инцидента в Кумторкалинском районе с участием сына местного чиновника. Отец одного из нарушителей – депутат – подал заявление об отставке, сообщил глава республики Сергей Меликов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В сообщении отмечается, что во время происшествия пострадала женщина, также был причинен имущественный ущерб. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение территориальному управлению подготовить доклад об установленных обстоятельствах дела.

«Никакого снисхождения к нарушителям не будет. Оценка будет дана по всей строгости закона. Пусть этот случай станет для всех уроком. И для молодых людей, и для их родителей», — написал господин Меликов.

Константин Соловьев