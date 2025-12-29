Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В аэропорту Краснодара всю ночь действовали ограничения на полеты

Утром в понедельник, 29 декабря, в аэропорту Краснодара сняли введенные ранее ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в 6:20 в пресс-службе Росавиации.

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Ограничения действовали всю ночь с 28 на 29 декабря. Их ввели в 22:44 воскресенья на фоне атаки БПЛА на Краснодарский край.

Вечером 28 декабря над Краснодарским крае сбили четыре украинских БПЛА. Осколки дронов повредили три дома в поселке Индустриальном Краснодара и два — в станице Кущевской.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все