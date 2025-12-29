Над Кубанью сбили четыре украинских беспилотника

Над Краснодарским краем вечером 28 декабря средствами ПВО сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба минобороны России.

Уточняется, что дроны уничтожены в период с 20:00 до 23:00. Еще семь БПЛА сбили над Азовским морем. Над Ростовской областью средствами ПВО уничтожили 10 беспилотников. Всего по России за три часа перехватили и ликвидировали 21 БПЛА самолетного типа.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», вечером 28 декабря осколки беспилотников повредили три дома в поселке Индустриальном Краснодара и два — в станице Кущевской.

Маргарита Синкевич