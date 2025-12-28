ФТС закрыла пункт пропуска «Нижний Зарамаг» для грузовиков

Федеральная таможенная служба приостановила движение большегрузного транспорта через пункт пропуска Нижний Зарамаг в Северной Осетии-Алании. Ограничения касаются участка «Бурон — Северный Портал Рокского тоннеля». Об этом сообщила пресс-служба ФТС в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, причиной стали неблагоприятные погодные условия. В ведомстве пояснили, что из-за ухудшения погоды невозможно гарантировать безопасный проезд транспорта по Транскавказской автомагистрали.

«Работа пункта пропуска возобновится после нормализации метеорологической обстановки»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко