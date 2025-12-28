Главные новости за неделю с 22 по 26 декабря. Кавказ

РИА Новости опубликовало итоговый рейтинг регионов России за 2025 год. Ставропольский край занял 38 место с 56,71 балла из 100 возможных. Эксперты оценили позиции субъектов по 11 показателям: качество жизни, рынок труда, материальное благополучие, научно-техническое развитие и вовлеченность в ЗОЖ.

Правительство Дагестана выделило более 244 млн руб. из резервного фонда для поддержки Махачкалы, Кизилюрта и Сергокалинского района. Председатель кабинета министров Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал соответствующие распоряжения.

Правительство России утвердило квоту на экспорт риса-сырца за пределы ЕАЭС в объеме 200 тыс. тонн. Мера стартует 1 января 2026 года и продлится до 31 декабря. В пределах квоты пошлина нулевая, сверх лимита — 50% от таможенной стоимости. Премьер Михаил Мишустин подписал постановление №2076 от 19 декабря 2025 года. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила документ заранее. Решение сменяет запрет на экспорт, который действовал с 1 июля 2022 по 31 декабря 2025 года.

Депутаты парламента Кабардино-Балкарии приняли во втором, окончательном, чтении бюджет республики на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, сообщает пресс-служба регионального парламента. Доходы на 2026 год составят 72,3 млрд руб., расходы — 74,8 млрд руб., дефицит достигнет 2,49 млрд руб., или 3,3% от объема расходов.

Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт занял 34-е место в рейтинге активности высших учебных заведений России по внедрению исследовательских практик платформы «Неравнодушный человек» за 2025 год. Учебное заведение вошло в ТОП-45 среди ведущих вузов страны.

Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин заявил, что региональный валовой продукт вырастет на 4,3% по итогам 2025 года. Темп роста превысит общероссийский прогноз в 2,5%. Антон Доронин сообщил об этом на пресс-конференции в информационном центре «ТАСС Кавказ».

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел торжественную церемонию вручения государственных наград работникам искусства, театра, образования, медицины и других отраслей. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Энергетики Ставропольского края переведены на усиленный режим работы в новогодние праздники. Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики по итогам заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.