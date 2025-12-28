Мэр Ставрополя попал в топ-10 национального рейтинга в 2025 году

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко занял десятое место в национальном рейтинге градоначальников России за 2025 год. Исследование провели Центр информационных коммуникаций Рейтинг совместно с Финансовым университетом при Правительстве России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В рейтинге изучалась работа глав столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров. Результаты составлялись на основе анкетирования, очных и заочных опросов представителей экспертного сообщества.

Эксперты оценивали различные направления деятельности городских руководителей — от управленческих решений до социально-экономических показателей. В общей сложности в списке проанализирована работа мэров 88 городов страны.

Валентина Любашенко