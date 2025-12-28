Прокуратура проверит аварию на теплосетях в Кисловодске

В Кисловодске восстановили теплоснабжение в 65 жилых домах после аварии на тепловой магистрали. Инцидент произошел на ул. Марцинкевича, 70, сообщил глава администрации города Евгений Моисеев.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По информации чиновника, аварийная бригада работала всю ночь, чтобы устранить повреждение. Благодаря оперативным действиям специалистов подача тепла в пострадавшие дома возобновлена.

«Работали до самого утра. Спасибо нашим мастерам. Начинается заполнение теплотрассы»,— заявил Евгений Моисеев.

Поломка случилась из-за износа теплосетей. Течь началась внутри одного из домов. Прокуратура Ставропольского края начала проверку по факту происшествия. Надзорное ведомство намерено проследить исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Валентина Любашенко