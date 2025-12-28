Жителей Новороссийска призывают быть внимательнее на дорогах

Заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков призвал жителей города быть внимательнее на дорогах из-за снега. Сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Александра Гаврикова

«Из-за неблагоприятных погодных условий прошу вас быть особенно бдительными на дороге. На улицах местами гололед», — заявил господин Гавриков.

На трассах города работает техника, посыпая дороги. В такую погоду не рекомендуется выезжать на летней резине, так как это может привести к опасным ситуациям.

Алина Зорина