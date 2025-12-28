В Новоалександровском округе Ставрополья заключили 116 социальных контрактов

Глава Новоалександровского округа Ставропольского края Эдуард Колтунов подвел итоги программы господдержки на основании социального контракта за 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба округа.

За год в округе заключили 116 социальных контрактов. Руководитель отметил, что за этими цифрами стоят реальные истории местных жителей, сумевших изменить свою жизнь.

«Мы видим, как люди, получив стартовую поддержку, открывают свое дело, создают дополнительные рабочие места, развивают подсобные хозяйства и в итоге полностью выходят из категории нуждающихся. Это и есть главный, самый ценный результат», — заявил господин Колтунов.

Больше всего жителей округа заинтересовало направление предпринимательства и самозанятости. Это показывает экономическую активность населения и желание добиться самостоятельности.

Валентина Любашенко