Ограничения в московском авиаузле повлияли на расписание аэропорта Минвод

Аэропорт Минеральных Вод предупредил пассажиров о возможных изменениях в расписании и задержках рейсов из-за ограничений, введенных 28 декабря в московском авиационном узле. Об этом сообщила пресс-служба аэровокзала.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, работа регионального терминала продолжается в обычном режиме. По актуальным данным, в здании сохраняется спокойная атмосфера. Пассажирам, чьи перелеты откладываются, предоставляют услуги согласно правилам воздушных перевозок: бесплатную еду и напитки.

«Для удобства всех путешественников в аэропорту функционирует информационная стойка, круглые сутки доступна комната матери и ребенка, дежурят медработники. Пассажиры могут использовать специальные станции для подзарядки электронных устройств и бесплатный Wi-Fi по всей территории терминала»,— говорится в сообщении компании.

Валентина Любашенко