ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» ликвидирует аварию в пос. Анджиевском

В пос. Анджиевском Минераловодского округа завершают устранение аварии на канализационном коллекторе. Происшествие случилось на ул. Змейской, 19, сообщает ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

По информации предприятия, причиной аварии стал износ 70-летнего трубопровода, который длительное время эксплуатировали в агрессивной среде. Основная трудность при ликвидации заключается в том, что коллектор расположен на глубине шести метров.

Восстановительные работы ведут специалисты ПТП «Минераловодское» с привлечением дополнительных бригад и тяжелой спецтехники.

В настоящее время заявки на прочистку канализационных сетей в муниципальном округе принимают в порядке очередности их поступления.

Валентина Любашенко