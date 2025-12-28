В КБР открывается парк «Река обнимает» площадью 1,5 гектара

В Чегеме завершается создание общественного пространства «Река обнимает». Проект стал победителем всероссийского конкурса лучших инициатив по формированию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы КБР.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По информации ведомства, территория площадью 1,5 га расположена перед городским стадионом и набережной реки Чегем. Подрядчик заканчивает асфальтирование подъездных путей, создание газонов, посадку деревьев и кустарников. Одновременно устанавливаются малые архитектурные формы.

Для местных жителей здесь появятся спортивные площадки для командных игр, воркаут-зона, детские игровые комплексы, а также сеть велосипедных и пешеходных маршрутов. Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Валентина Любашенко