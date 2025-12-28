В Новороссийске будут судить сбившего пешехода водителя КамАЗа

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего водителя из Ставропольского края, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, водитель управлял грузовиком КамАЗ и после высадки пассажира начал движение. Не убедившись в безопасности своего маневра, он сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В качестве меры пресечения выбрана подписка о невыезде.

Алина Зорина