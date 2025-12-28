На Ставрополье в ДТП на трассе «Александровское — Гофицкое» погиб водитель

Утром 28 декабря на 33-м километре автодороги «Александровское — Гофицкое» произошло смертельное ДТП. Около 7:15 36-летний водитель автомобиля Ford потерял контроль над машиной, съехал в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Фото: пресс-служба Ставропольской Госавтоинспекции, Коммерсантъ

Водитель скончался на месте происшествия от полученных травм. Пассажир — 30-летний мужчина — получил ранения и был доставлен в больницу Александровского округа.

Инспекторы ГИБДД выяснили, что погибший водитель проживал в данном регионе и за последние два года не нарушал правила дорожного движения. На момент аварии дорожное полотно было сухим, снежных накоплений не наблюдалось.

В настоящее время проводится расследование для установления точных причин происшествия.

Валентина Любашенко