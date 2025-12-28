Бронирования на курортах Северного Кавказа выросли на 10%

Спрос на новогодний отдых в Северо-Кавказском федеральном округе демонстрирует умеренный рост. Пресс-служба платформы Bronevik.com сообщила, что к концу декабря бронирования туристического жилья в СКФО на праздничный период увеличились на 10% год к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Кабардино-Балкарской республики Казбека Кокова Фото: Telegram-канал главы Кабардино-Балкарской республики Казбека Кокова

По информации аналитиков, загрузка горнолыжных курортов в высокий сезон зависит от стабильности снежных условий. В условиях теплой зимы преимущество получают курорты с большими высотами и современной системой искусственного оснежения.

На Эльбрусе, где сезон начался 1 ноября, большинство оптимальных по цене и качеству вариантов размещения уже забронированы на каникулы. На сайтах остаются в основном премиальные объекты или жилье, удаленное от подъемников и трасс. Стоимость проживания сохранилась на уровне прошлого года.

На курорте Мамисон началось искусственное оснежение трасс. Праздничную загрузку здесь сложно оценить из-за дефицита мест размещения, однако большая часть доступных вариантов уже забронирована. Основная задача курорта — запуск сезона катания и формирование аудитории местных райдеров.

Средний чек за ночь в СКФО в период новогодних праздников вырос на 12% год к году до 9,2 тысячи рублей, превысив общероссийский показатель в 7,5 тысячи рублей. Более высокий средний чек формируется за счет спроса на горнолыжные курорты.

Самые высокие цены зафиксированы в Архызе — 18,4 тысячи рублей за ночь, Домбае — 14,3 тысячи рублей и Терсколе — 11,6 тысячи рублей. Курорты Кавказских Минеральных Вод остаются более доступными: в Кисловодске средний чек составляет 9,1 тысячи рублей, в Пятигорске — 7,3 тысячи рублей, в Ессентуках — 5,6 тысячи рублей.

По числу бронирований лидирует Кисловодск, за ним следуют Архыз и Пятигорск. Средняя стоимость забронированной ночи на праздники составляет 7,25 тысячи рублей, что на 7% выше уровня прошлого года.

Валентина Любашенко