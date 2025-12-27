ГАИ Удмуртии выложила кадры ДТП с фурой, в котором погибла 11-летняя девочка

ГАИ опубликовала кадры столкновения грузовика Scania и легкового автомобиля Lada Largus на трассе в Удмуртии, в результате которого погибла 11-летняя девочка, пострадало три ребенка и водитель. Запись выложил 1-й отдел ведомства.

Напомним, ДТП произошло вечером 27 декабря на участке трассы Можга—Вавож возле деревни Малая Сюга. По предварительным данным, 37-летняя водитель Lada не справилась с управлением и допустила выезд автомобиля на встречку, где транспорт столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом. Им управлял 43-летний шофер.

Сотрудники МЧС проводили деблокировку погибшей и пострадавших, в числе которых мальчики 8 и 9 лет, девочка 10 лет и водитель Lada. Они госпитализированы. На месте ДТП работают оперативные службы. Госавтоинспекция региона устанавливает обстоятельства и причину аварии.