11-летняя девочка погибла, еще три ребенка пострадали в ДТП на трассе в Удмуртии

11-летняя девочка погибла при столкновении легкового автомобиля Lada Largus и грузовика Scania на трассе Можга—Вавож в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, помимо нее в легковушке находилось трое несовершеннолетних и женщина-водитель. Всех пострадавших доставили в медучреждение.

ДТП произошло сегодня около 19:20 на участке трассы возле деревни Малая Сюга, добавили в 1-м отделе Госавтоинспекции по Удмуртии. По предварительным данным, 37-летняя водитель Lada не справилась с управлением и допустила выезд автомобиля на встречную полосу, где легковушка столкнулась с грузовиком под управлением 43-летнего шофера.

Сотрудники МЧС проводили деблокировку погибшей и пострадавших из легкового автомобиля. Водителя Lada, двух мальчиков 8 и 9 лет, а также девочку 10 лет госпитализировали. На месте ДТП работают оперативные службы. Госавтоинспекция региона устанавливает обстоятельства и причину аварии.