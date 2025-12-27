28 декабря в Татарстане ожидаются снег, метель и -15 градусов

В воскресенье, 28 декабря, на территории Татарстана ночью и утром пройдет снег, местами метель. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от -15 до -7 градусов, днем прогреется до показателей от -9 до -4 градусов. На дорогах прогнозируется гололедица.

В Казани ночью пройдет снег, температура составит от -10 до -8 градусов. Днем в городе ожидается небольшой снег, максимальная температура достигнет от -8 до -6 градусов. На дорогах также ожидается гололедица.

Влас Северин