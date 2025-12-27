Главные новости за 27 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

В ночь на 27 декабря над Адыгеей и Краснодарским краем сбили семь украинских беспилотников.

Тротуары и дороги Краснодара очищают от последствий снегопада.

Более 4,3 тыс. вызовов совершила служба спасения Краснодара за 2025 год. Спасатели помогли 617 жителям и 185 животным.

Высота снежного покрова в Краснодаре достигла рекордного показателя в 6 см. Как сообщил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, это произошло впервые с начала зимы.

Из-за снегопада на Красной Поляне закрыли горнолыжные трассы до конца дня 27 декабря.

Комик-стендапер Артемий Останин (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) пойдет под суд за разжигание ненависти и оскорбление чувств верующих. Об этом сообщила пресс-служба Мещанской межрайонной прокуратуры Москвы.

Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи превысила 300 автомобилей.

Краснодарский край вошел в список наиболее востребованных регионов для иностранных туристов в 2025 году.