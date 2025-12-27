В Уфе из-за аварии на тепловой сети снизили подачу тепла более чем в 300 зданиях

Прокуратура Уфы взяла под контроль ремонтные работы по устранению последствий коммунальной аварии в городе. По данным главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева, из-за «коррозионного повреждения на тепловой сети диаметром 700 мм» без тепла и горячей воды остались общежитие Республиканской художественной гимназии-интерната (без жильцов) и хирургический корпус ГБУЗ РКЦ (температура в норме).

«На пониженных параметрах» центральное отопление и горячее водоснабжение подаются в 201 многоквартирный дом, 28 лечебных учреждений, девять детских объектов, 11 учебных заведений и 65 «прочих зданий», сообщил господин Мавлиев. Около 20:00 он добавил, что «работы завершены» и «идет заполнение системы теплоносителем».

«Прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям ресурсоснабжающей организации на предмет надлежащего содержания объектов коммунальной инфраструктуры, своевременности выполнения ремонтных работ, достаточности сил и средств для устранения аварийной ситуации»,— отметили в пресс-службе прокуратуры республики.

Олег Вахитов