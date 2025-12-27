Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Кубань заняла первое место в России по количеству пьяных ДТП

Краснодарский край оказался на первом месте в рейтинге регионов России по количеству ДТП с участием нетрезвых водителей по итогам 2025 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Госавтоинспекции.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С января по ноябрь на Кубани произошло 414 аварий с пьяными водителями. Согласно статистике, в топ-3 также оказались Красноярский край и Нижегородская область.

Наименьшее количество ДТП с водителями в состоянии опьянения зарегистрировано на федеральной территории «Сириус» и в Ненецком автономном округе — ГАИ зафиксировали по три таких аварии.

Всего за 2025 год в России произошло 9,9 тыс. ДТП с нетрезвыми водителями. Этот показатель оказался на 8% меньше, чем в прошлом году.

София Моисеенко

