В Новороссийске очищают дороги и тротуары от гололеда
На территории Новороссийска курсируют 18 единиц специальной техники для своевременной очистки дорог и улиц от снега и наледи. Об этом сообщил замглавы города по ЖКХ Рафаэль Бегляров.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В ночь на 27 декабря в Новороссийске выпал первый снег. В связи с этим, по словам Рафаэля Беглярова, коммунальные службы начали работу на улицах и дорогах с раннего утра. Сотрудники МБУ «Центр благоустройства» и МБУ «Комплексное содержание территорий» расчищают и посыпают тротуары совместно с представителями управляющих компаний.
Как заявляет Рафаэль Бегляров, 35 водителей находятся на постоянном дежурстве. Они осуществляют работу по 19 утвержденным маршрутам для уборки снега и обработки дорог пескосоляной смесью.