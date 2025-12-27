В Новороссийске очищают дороги и тротуары от гололеда

На территории Новороссийска курсируют 18 единиц специальной техники для своевременной очистки дорог и улиц от снега и наледи. Об этом сообщил замглавы города по ЖКХ Рафаэль Бегляров.

В ночь на 27 декабря в Новороссийске выпал первый снег. В связи с этим, по словам Рафаэля Беглярова, коммунальные службы начали работу на улицах и дорогах с раннего утра. Сотрудники МБУ «Центр благоустройства» и МБУ «Комплексное содержание территорий» расчищают и посыпают тротуары совместно с представителями управляющих компаний.

Как заявляет Рафаэль Бегляров, 35 водителей находятся на постоянном дежурстве. Они осуществляют работу по 19 утвержденным маршрутам для уборки снега и обработки дорог пескосоляной смесью.

София Моисеенко