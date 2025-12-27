Александр Гавриков: тлеющие участки полигона засыпают грунтом в Новороссийске

С начала декабря в Новороссийске продолжается тушение мусорного полигона ООО «Терра-Н», расположенного в Приморском районе. Заместитель главы города Александр Гавриков поделился оперативной информацией по ликвидации возгорания.

Фото: Telegram-канал заместителя главы Новороссийска Александра Гаврикова

По словам Александра Гаврикова, площадь тления на свалке составляет 110 кв. м. Согласно актуальным данным на 27 декабря, в тушении задействованы 8 единиц техники.

«Специалисты продолжают засыпать грунтом тлеющие участки полигона. Выполнен 721 рейс, отсыпано 7210 куб. м грунта»,— пишет замглавы Гавриков.

София Моисеенко