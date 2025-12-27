Приезжего из Ростовской области осудят за кражу в Новороссийске

Следственное подразделение полиции Восточного района Новороссийска завершило расследование в отношении 56-летнего жителя Ростовской области, обвиняемого в краже. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, неоднократно судимый мужчина попал на территорию частного домовладения и пролез в незапертое окон подсобного помещения. Он похитил чужой строительный инструмент.

Украденный инструмент приезжий из Ростовской области продал, а деньги потратил на собственные нужды.

В УМВД Новороссийка заявили, что уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

София Моисеенко