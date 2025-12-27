В Новороссийске пройдут учения со стрельбами днем 27 декабря

Днем 27 декабря в акватории Новороссийска будут слышны выстрелы. Об учениях военно-морской базы оповестили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба Росморречфлота

Учения НВМБ пройдут в период с 11:00 до 13:00 в районе морского порта Новороссийск. При тренировочных мероприятиях военно-морская база отработает практические действия по отражению БПЛА и безэкипажных катеров. Стрельбы будут выполняться из артиллерийской установки с молов военной гавани.

Во время учений запрещается движение всех видов маломерных судов и плавательных средств в акватории морского порта. Ограничения действуют также на подводные работы и водолазные спуски.

София Моисеенко