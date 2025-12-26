Ставропольская прокуратура выявила нарушения в работе авиакомпании «Победа»

Ставропольская транспортная прокуратура возбудила административное дело против авиакомпании «Победа» за нарушение прав пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что представитель перевозчика не выполнил требования федеральных авиационных правил. Пассажирам рейса по маршруту Ставрополь — Санкт-Петербург не предоставили горячее питание и размещение в отеле.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных актов).

Результаты рассмотрения дела находятся под контролем надзорного ведомства.

Валентина Любашенко