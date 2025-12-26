Экс-министру Ставрополья увеличили срок до 10 лет за хищение 130 млн рублей

Апелляционный суд увеличил срок наказания экс-министру по национальной политике и делам казачества Ставропольского края Александру Писаренко с четырех до десяти лет колонии общего режима за организацию хищения 130 млн руб. из резервного фонда региона. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что бывший чиновник создал преступную группу для похищения средств из резервного фонда. Совместно с директором государственного казенного учреждения «Ставропольский краевой казачий центр» Писаренко заключал с подконтрольными предпринимателями государственные контракты на поставку товаров для участников специальной военной операции. Продукцию закупали по завышенным ценам.

Ущерб бюджету Ставропольского края составил 130 млн рублей. Первоначально Писаренко осудили на четыре года лишения свободы по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество).

Государственный обвинитель обжаловал решение суда первой инстанции в апелляции, посчитав приговор чрезмерно мягким. Вышестоящий суд удовлетворил жалобу и назначил экс-министру десять лет колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Валентина Любашенко