«Норникель» может вернуться к выплате дивидендов в 2026 году. По словам главы компании и ее основного акционера Владимира Потанина, ему как руководителю предприятия интереснее все деньги оставить внутри и использовать их на развитие. Он напомнил, что на обслуживание долга сейчас уходит больше $1,5 млрд — это больше 10% от выручки «Норникеля». «Надеюсь, мы найдем более комфортный для наших акционеров баланс между использованием денег внутри компании и между дивидендами»,— сказал глава «Норникеля». Что касается международных проектов, то китайские заводы будут использоваться «Норникелем» для плавки меди, чтобы решить экологический вопрос в России, а в противовес недружественными Лондону Потанин предложил изменить правила игры для торговли платиноидами — создать независимый стандарт для этой группы металлов.

Госкомпании по итогам 2025 года перечислят в федеральный бюджет 1,1 трлн руб. дивидендов. Половину из этого направят «Сбер» и ВТБ, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью РБК.

Все оставленные иностранными компаниями автозаводы будут запущены до лета 2026 года. Такие сроки обозначил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, 80% площадок уже запустили свои линейки. У всех есть бенефициары — российские, с зарубежными дружественными компаньонами, из Юго-Восточной Азии. Мантуров отметил, что продажи легковых авто в России по итогам года снизятся на 16%.