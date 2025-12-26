Авария на электросетях в Дагестане осложнена прорывом коммунальных сетей

В Дагестане произошла авария на электросетевом оборудовании фидеров 61 и 69 от подстанции ЦПП в результате повреждения кабельных линий электропередачи при земляных работах сторонней организации. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На место происшествия незамедлительно выехал заместитель министра энергетики и тарифов Республики Дагестан Раджаб Набиев для координации восстановительных работ и оценки обстановки.

По информации ведомства, аварийно-восстановительные работы осложнены прорывом коммунальных сетей, что привело к затоплению зоны повреждения. Для безопасного доступа бригад кабельных служб необходимо сначала провести комплекс работ по локализации аварии на коммунальных линиях и откачке воды. К устранению последствий прорыва коммунальных сетей приступили специалисты Единого Оператора.

После ликвидации последствий затопления и создания безопасных условий энергетики приступят к устранению повреждений на кабельных линиях и восстановлению нормальной схемы электроснабжения потребителей.

Минэнерго РД держит ситуацию на особом контроле. О ходе восстановительных работ будет сообщено дополнительно.

Валентина Любашенко