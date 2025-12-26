На Тургеневском мосту в Краснодаре ограничат движение транспорта

В Краснодаре на Тургеневском мосту введут кратковременные перекрытия движения. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства города.

Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

Ограничения на движение транспорта на мосту будут действовать в период с 08:30 27 декабря до 19:00 29 декабря. Это необходимо для монтажа новых железобетонных балок пролетного строения. По данным департамента, каждое ограничение займет не более 10 минут.

«Просим водителей отнестись с пониманием и по возможности заранее планировать свой маршрут», — говорится в сообщении.

Алина Зорина