Кубань лидирует в России по производству фермерской продукции

Краснодарский край является лидером в России по производству фермерской продукции. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в 2025 году сектор сохранил стабильность. Объем продукции растениеводства превысил 152 млрд руб., животноводства составил 85,7 млрд руб.

«Чтобы фермеры были конкурентоспособными, мы помогаем им при создании кооперативов, обеспечиваем господдержкой — грантами, субсидиями и льготными кредитами», — сообщил Вениамин Кондратьев.

В регионе зарегистрировано свыше 150 сельскохозяйственных кооперативов с более чем 2 тыс. участников. За последние три года они вдвое увеличили выпуск продукции до примерно 2 млрд руб.

Малые хозяйства обрабатывают треть всех посевных площадей Краснодарского края. В них содержится более 187 тыс. голов крупного рогатого скота, 77 тыс. коров, 39,3 тыс. свиней, 213 тыс. овец и коз, 9,3 млн птиц.

В этом году на поддержку начинающих и действующих кооперативов, а также семейных ферм из федерального и краевого бюджетов выделили гранты на сумму около 170 млн руб.

Алина Зорина