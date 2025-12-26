Конфликты разрешатся по инструкции

По региональным учебным заведениям разослали новые инструкции для разрешения конфликтов. Документ подготовили и утвердили в Минпросвещения, пишет РБК. Он содержит четкий пошаговый алгоритм из пяти этапов, на каждый из которых отводится от одного до трех дней.

“Ъ FM” собрал главное из текста правил:

• Сначала в конфликт посвящают директора, уточняя обстоятельства. При необходимости школы и колледжи смогут привлекать правоохранителей. • На втором этапе выясняются все детали ситуации: проводится опрос участников спора, если нужно, то с привлечением психологов, чтобы понять причины и определить виновных. Если разрешить конфликт не удается, руководство должно обратиться в комиссию по урегулированию споров, она должна быть в каждом учреждении. • На третьем этапе комиссия выносит решение, далее руководство школы или ответственные лица контролируют его исполнение. Если стороны с вердиктом не согласны, то могут его обжаловать, обратившись в вышестоящие органы образования, к следователям или в суд. • Помимо прочего, Минпросвещения рекомендует знакомить учеников и педагогов с правовой сферой. А в случае если конфликт уже есть, то подключать медиаторов и психологов для всех сторон. • В свою очередь руководству школы власти рекомендуют пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости и лицемерия в коллективе.

Инструкцию на случай конфликтов разработали из-за участившихся атак в российских школах. В декабре их было несколько: так, в прошлый понедельник девятиклассник из Санкт-Петербурга напал на учительницу математики с ножом, ранив ее в спину и грудь. На следующий день — смертельное нападение произошло в одинцовской школе. Подросток ранил охранника и убил ученика четвертого класса, а его целью была конкретная учительница, с которой возник конфликт.

Помогут ли предложения Минпросвещения не допустить новых трагедий? Директор столичной школы №109 Евгений Ямбург рассказ, но общая инструкция вряд ли эффективна: «И без инструкций мы именно этим и занимались. В школе всегда были, есть и будут конфликты. Во-первых, это три разных коллектива: родители, учителя и ученики. У всех могут быть разные принципы, подходы и требования к образованию и друг к другу. Нужен диалог. Налаживать его должны педагоги, руководители школ, психологи — то есть работать целые команды. И очень много инструментов в инструкциях не пропишешь.

Ситуаций огромное количество. 17-летний выпускник с полного разворота ударил и сломал нос своему однокласснику — это уже уголовное дело, работает милиция. Я с трудом его отстоял, никто в колонии лучше не становился. За что он ударил и сломал нос? Потому что оскорбляли его мать. Я не поддерживаю драки, но согласитесь, что нравственно он был абсолютно прав.

Сколько случаев, столько требуется и отдельных решений в той же Казани, в Керчи. Не так давно в Санкт-Петербурге ребенок ударил ножом учительницу, а в одинцовской школе юноша зарезал парня другой национальности. Надо усилить охрану, но у каждой школы вы не поставите национальную гвардию. После этих тяжелых случаев на один день выставили автоматчиков. Но что дальше? Нужно обучать учителей знаниям не только своего предмета, но знаниям психологии, дефектологии, медицинской психологии, чтобы они понимали, кто перед ними, могли снимать эти конфликты».

Впрочем, кроме агрессии учеников есть и прямо противоположные случаи, когда в конфликте виноваты учителя или образовательное учреждение, делятся с “Ъ FM” опрошенные эксперты. Например, в октябре мама восьмиклассницы из Хабаровского края взыскала со школы 270 тыс. руб. за систематическую травлю дочери одноклассниками. На жалобы женщины руководство не реагировало. Суды встали на ее сторону, признав бездействие школы. Но в большинстве случаев это доказать крайне сложно, говорит руководитель практики частных клиентов Юридической компании «Митра», партнер петербургского офиса Алина Лактионова: «С одной стороны, я юрист, с другой — мама.

Как показывает опыт, когда есть конфликт, очень сложно договориться со школой, и чаще всего родители просто забирают ребенка и переводят в другое образовательное учреждение. Когда ребенок хамит, унижает учителя, срывает уроки, к сожалению, школам таких детей отчислить достаточно сложно. Родители знают свои права, но, к сожалению, забывают и об обязанности детей вести себя подобающим образом. Но бывают и перегибы со стороны школы, и очень сложно доказать, что учителя предвзято относятся, например, к внешнему виду. Иногда это отображается даже на оценках. Инструкция не решит проблему. Нужно повышать зарплаты учителям, создавать хорошие условия труда, чтобы педагоги имели возможность заниматься внеклассной работой с детьми, общаться с ними, увеличение штата психологов, которые проходят современные повышения квалификации, потому что мир меняется, и дети меняются».

Помимо прочего, руководству школы советуют заниматься профилактикой конфликтов и своевременно выявлять учеников и семьи, которые находятся в социально-опасном положении. Для этого нужна индивидуальная работа с учеником, его родителями и представителями.

Анна Кулецкая