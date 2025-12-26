Мэрия Волгограда приняла 235 новых квартир для расселения горожан из аварийных домов

Администрация Волгограда завершила приемку 235 квартир, приобретенных для расселения жителей аварийных домов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В эти квартиры переселят граждан из МКД, признанных непригодными для проживания после 1 января 2017 года, сообщили в мэрии.

Мэрия Волгограда расселит горожан из аварийного жилья в новые квартиры

Фото: Администрация Волгограда

Фото: Администрация Волгограда

Застройщики передали городу 74 однокомнатных, 112 двухкомнатных, 19 трехкомнатных и 30 четырехкомнатных квартир. Новые дома расположены в разных районах города и соответствуют условиям муниципальных контрактов. В квартирах выполнена чистовая отделка, установлена сантехника и кухонные плиты.

Специалисты администрации провели проверку качества отделочных работ и соответствия другим требованиям, указанным в договорах. После приемки жилья в муниципальную собственность администрация передаст квартиры волгоградцам.

Переселение жителей аварийного фонда и строительство нового жилья являются частью комплексной программы развития Волгограда, рассчитанной на десять лет, и уже ведутся в соответствии с утвержденным планом.

Марина Окорокова