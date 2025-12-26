«Т-Инвестиции» подвели итоги ежегодного Российского инвестиционного чемпионата. Его участниками были как начинающие инвесторы, так и профессиональные трейдеры. В этом году их число превысило 100 тыс. человек. Призовой фонд в 160 млн руб. разделили 15 тыс. человек, главный приз составил 3 млн руб. Основной доход в турнире победители заработали на фьючерсах, в том числе на индекс Мосбиржи и газ. В результате оборот участников РИЧ превысил рекордные 4 трлн руб., а их доходность достигала 1961%.

Разработчик корпоративного программного обеспечения VK Tech подтвердил планы провести IPO. Но точные сроки размещения озвучит акционер, исходя из рыночной ситуации, сообщил в эфире «России 24» гендиректор компании Павел Гонтарев. Акции VK на этом фоне росли на 4%.

Состоятельные американцы все чаще открывают семейные офисы для инвестирования денег и управления их личными делами. По данным The Wall Street Journal, за пять лет объем активов под управлением таких офисов вырос на 67% и достиг $5,5 трлн.