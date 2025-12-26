Замглавы Россельхознадзора по СКФО предстанет перед судом за взятку в 3 млн рублей

Следственный комитет России по Ставропольскому краю направил в суд уголовное дело против замруководителя управления Россельхознадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу, сообщает пресс-служба ведомства. Чиновник обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ в получении взятки в особо крупном размере — 3 млн руб. В октябре 2025 года он временно исполнял обязанности руководителя управления и выявил нарушения у коммерческой организации в использовании сельхозземель в Нефтекумском округе Ставропольского края. Россельхознадзор направил фирме претензии: компания должна разработать проект рекультивации нарушенных земель и выплатить бюджету округа 24 млн 461 тыс. руб. за причиненный вред.

Чиновник решил нажиться на ситуации. Он предложил директору фирмы 3 млн руб. взятки за то, чтобы прекратить надзорные проверки по претензиям и не подавать иск о взыскании ущерба. Директор отказался от сделки и сразу сообщил о вымогательстве в УФСБ России по Ставропольскому краю. Сотрудники ФСБ организовали операцию и задержали замглаву прямо при получении денег. Расследование СК собрало достаточно доказательств: показания свидетелей, записи разговоров, изъятые документы и вещественные улики.

Суд рассмотрит дело по существу в ближайшее время. Следователь наложил арест на имущество обвиняемого на 34,5 млн руб., чтобы обеспечить возможный приговор. Инцидент произошел в Нефтекумском округе, где сельхозземли играют ключевую роль в экономике Ставрополья — регион производит зерно, овощи и корма на миллиарды рублей ежегодно. Россельхознадзор по СКФО контролирует ветеринарию, карантин растений и использование 15 млн га сельхозугодий в семи республиках и краях. Скандал подорвал репутацию ведомства, которое борется с нарушениями на агроземлях, где ущербы от деградации почв достигают сотен миллионов рублей в год по краю.

Директор фирмы действовал по закону и помог пресечь коррупцию. УФСБ и СК координировали действия с момента сигнала — это типичная схема для подобных дел в аграрном надзоре. Обвиняемый ранее курировал проверки в Северном Кавказе, где тендеры на рекультивацию и штрафы исчисляются десятками миллионов. Арест имущества превышает сумму взятки, что сигнализирует о других активах чиновника. Дело подчеркнуло риски в контроле за сельхозземлями: в Ставропольском крае ежегодно фиксируют тысячи нарушений, штрафы — свыше 500 млн руб. Суд вынесет решение в 2026 году.

Станислав Маслаков