В Прикубанском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии

Более 50 улиц Краснодара в Прикубанском округе остались без электроэнергии из-за аварии. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Без света остались улицы: Восточная, Железнодорожная, Колосистый пер., Медунова, Созидателей, Студенческая, Ученическая, Рязанская, Садовая, Элитная, 2-я Школьная, Васильченко, Витаминная, Калиновая, Ситцевая, Учительская, Фанагорийская, Бодрая, Вьюжная, Голубой бульвар, Каштановая, Кленовая, Липовая, Ореховая, Платановая, Ручейная, Флотская, Степная, Медунова, Созидателей, Адмиралтейская, Багратионовская, Приятная, Адагумская, 1-я и 2-я Инженерная, Стабильная, Яровая, Стабильная, Миргородская, Творческая, Терновая, Питерская, Удачная, Зеленодольская, Лазурная, Магаданская, Святоникольская, Мирная, Новоселов, Рисовая, Румянная, Армейская, Ивовая, Кипарисовая, Юношеская, Геймановская, Экономическая и бульвар Надежды.

Отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло из-за повреждения на линии 6-10 кВ. Отключены ПС Лорис «Л-2» и 45 трансформаторных подстанций. Сейчас на месте работает аварийная бригада.

Алина Зорина