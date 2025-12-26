Двух жителей Адыгейска осудили за вовлечение в экстремистскую организацию

Суд в Адыгее вынес приговор двум жителям Адыгейска, которые с 2021 по 2024 год привлекали горожан к деятельности религиозной организации, признанной экстремистской в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что обвиняемые не прекратили активность после признания религиозной организации и ее местных отделений в Адыгейске экстремистскими в 2017 году. Вместо этого они продолжили привлекать жителей города к участию в работе запрещенной структуры. В период с июня 2021 года по декабрь 2024 года учредители местной религиозной организации систематически встречались с одним из жителей, склоняя его к участию в деятельности экстремистской группы. Незаконные действия пресекли оперативники управления ФСБ России по Республике Адыгея.

Фигуранты признаны виновными по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение и иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации). Первый подсудимый получил четыре года лишения свободы в колонии общего режима и год ограничения свободы. Второго приговорили к четырем годам условно с наложением ограничений и одному году ограничения свободы.

Алина Зорина