В Уфе 35% опрошенных мечтают получить на Новый год электронику

В списке желанных подарков на Новый год, по данным пресс-службы Avito, у 35% опрошенных жителей Уфы (39% — мужчины) лидирует электроника. На втором месте по популярности стоят путешествия, в том числе за город или по России (31%), за которые чаще голосовали женщины. 20% респондентов признались, что хотели бы получить на Новый год квартиру, автомобиль или другой крупный подарок. На такие щедрые подарки рассчитывают 24% мужчин и 19% женщины. Последние чаще выбирали ювелирные изделия (26%), косметику и парфюмерию (23%) и товары для дома (21%).

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В списке ненужных подарков лидируют безделушки и сувениры, которые не хотели бы получить в подарок 29% респондентов. Также в числе нежеланных презентов находятся посуда и текстиль с фотографиями (28%) и сертификаты в «непонятные» магазины (14%). Женщины не хотели бы получить в подарок мягкие игрушки (20%) и ненужную косметику или парфюмерию (13%), а мужчины — носки и нижнее белье (11%). Каждый третий (33%) признался, что будет рад любому подарку.

Майя Иванова