«Кортрос» рассматривает возможность строительства новых домов за пределами Перми

Федеральный застройщик «Кортрос» не исключает возможности строительства жилых домов на территории Пермского края. Как рассказал в интервью «Ъ-Прикамье» генеральный директор «Кортрос-Пермь» Анатолий Маховиков, этот вопрос компания рассмотрит во второй половине следующего года. «Есть своя специфика строительства в малых городах. Там действительно очень долго никто ничего не строил, как правило, и цена там формируется не покупателем, а продавцом. Это связано с отсутствием альтернативы и конкуренции»,— говорит господин Маховиков. 

Подробнее читайте в интервью «Нужно продолжать строить».