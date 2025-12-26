Политику Татарстана при установлении розничных цен на спиртное оспаривают юристы

Юристы Scriptolex обратились в ФАС по поводу возможных нарушений при формировании розничных цен на алкоголь в Татарстане. Соответствующее заявление есть в распоряжении «Ъ».

По их данным, в местных торговых сетях за год резко выросли наценки на популярные российские бренды из других регионов, тогда как на продукцию местных производителей и импортный виски рост оказался значительно ниже.

На бренды Steersman и Steersman Apple средняя наценка в августе 2025 года достигла 60,9% и 84,2% против 30% годом ранее. При этом на локальный виски Your Choice 3 и Your Choice 5 наценки остались на уровне около 32–35%.

Подробнее — в материале «Просим дать правовую наценку».

Анна Кайдалова