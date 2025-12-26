«Роза Хутор» временно приостановил продажи ски-пассов

Временные ограничения на продажу ски-пассов введены до 4 января 2026 года.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Решение принято на фоне аномально теплого бесснежного начала зимы, чтобы обеспечить безопасные и комфортные условия на склонах и равномерно распределить нагрузку на трассы в первые дни сезона. При этом синоптики обещают похолодание и скорые снегопады, что позволит открывать трассы курорта.

С 29 декабря по 4 января катание будет доступно для гостей отелей курорта «Роза Хутор» (ски-пасс можно приобрести на ресепшен); владельцев сезонных и годовых ски-пассов (получение доступно в инфоцентрах и кассах курорта); райдеров, заранее купивших многодневные ски-пассы на сайте курорта; гостей, забронировавших занятия с инструктором горнолыжной школы «Роза Хутор».

Курорт регулирует доступ к катанию с учетом погодных условий и фактической пропускной способности горнолыжных трасс. Такой подход позволит равномерно распределить нагрузку на них и обеспечить гостям «Роза Хутор» высокий уровень безопасности и качества катания в первые дни сезона.

Даты открытия трасс в горном кластере Сочи определяются погодой, прежде всего — наличием и качеством снежного покрова. Заранее гарантировать снег нельзя: все решают погодные условия декабря каждого отдельно взятого года. Пока аномально теплое начало зимы не позволяет запустить весь комплекс трасс. «Роза Хутор» будет открывать их поэтапно, по мере накопления достаточного для безопасной эксплуатации склонов объема естественного и искусственного снега.

Технические службы «Роза Хутор» работают в постоянном режиме и используют для подготовки склонов каждый благоприятный погодный период. Включение снежных пушек возможно при устойчивых отрицательных температурах. Для полноценной работы системы искусственного оснежения нужно, чтобы температура оставалась не выше –2,5°C не только ночью, но и достаточное время в течение суток. При дневных положительных температурах искусственное оснежение может быть менее эффективно.

«Роза Хутор» — не только горнолыжный, но прежде всего горный всесезонный курорт. Гостям доступны пешие прогулки в горах, подъемы на канатных дорогах с панорамными видами Кавказских гор, горные развлечения, включая аттракцион «Родельбан», смотровую площадку и высокогорные качели на Роза Пик (2320 м над уровнем моря), парк альпак «Пача Мама», спортивно-развлекательный центр «Хаски-хутор», всесезонный природный комплекс «Оленья ферма». В Горной Олимпийской деревне на высоте 1100 метров над уровнем моря в отеле Rosa Springs работает спа-центр, рестораны и кафе курорта предлагают разнообразную гастрономию.

Гости могут бесплатно посетить интерактивный этнопарк «Моя Россия», на территории которого собрано 11 архитектурных объектов, посвященных истории и культуре регионов страны. В «Моей России» можно посетить выставку головных уборов русских красавиц, познакомиться со старинными народными костюмами, почувствовать себя древнерусским стрельцом, научиться делать свечи по технологиям XVI века. Вскоре в павильоне «Кавказ» откроется необычная кофейня. В ней можно будет попробовать традиционный кофе и десерты народов Дагестана, приобщиться к культуре региона и узнать всё о знаменитых дагестанских коврах и керамике.

«Роза Хутор» продолжает ежедневный мониторинг метеорологических условий, состояния полотна трасс, их возможностей по загрузке. Погода корректирует наши планы, однако мы надеемся, что катание будет возможно все праздничные дни. А затем количество снега позволит открыть горнолыжные трассы курорта в полном объеме.

