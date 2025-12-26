Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие аромасвечи помогут погрузиться в детство и вернуть ощущение праздника.

Фото: Byredo

Есть очень жизнеспособная версия, что эффект дежавю чаще всего возникает именно из-за ароматов. Запахи работают быстрее любых образов и слов: они мгновенно погружают нас в детство, в зимние вечера, в ощущение праздника. Именно поэтому ароматы для дома — особенно рождественские и зимние — остаются одним из самых надежных способов вернуть себе это ощущение, даже если за окном нет ни снега, ни мороза, ни вообще намека на зиму.

Один из самых узнаваемых и почти канонических примеров — Diptyque Sapin. Это свеча, которая пахнет рождественской елью: живой хвоей, смолой, свежесрубленным деревом. Мои личные детские ассоциации — когда елку только принесли домой, еще не нарядили, и в комнате стоит этот холодный, хвойный, очень чистый запах. Diptyque выпускает Sapin именно как сезонную рождественскую историю. Совсем другой по настроению, но не менее «зимний» вариант — лимитка 2025-го Byredo Winter Cabin. Это про деревянный дом, камин, дым, сухие доски, немного специй и амбры.

Nuit de Solstice Candle от Hermes — свеча, построенная вокруг специй: и древесных нот. Не сладкая, а благородная версия Рождества. «Аромат для дома — это запах, к которому мы прислушиваемся, обонятельный шепот, который подталкивает нас к побегу из реальности», — говорит автор ароматов Hermes для дома Селин Эллена.

Анна Минакова