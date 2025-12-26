В челябинском парке Гагарина откроют каток на выходных

В субботу 27 декабря в 16:00 в центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина открывается каток, сообщает пресс-служба учреждения.

На мероприятии планируется игровая программа «Лед под охраной», розыгрыши, музыка и присутствие аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. В субботу сеансы пройдут в 16:00, 18:00 и 20:00. В воскресенье и понедельник, 28 и 29 декабря, кататься можно будет с 12:00 до 22:00, запуск каждые два часа. В предновогодний день, 30 декабря, лед будут готовить к праздникам. А 31 декабря пройдет три сеанса — с 12:00 до 18:00. Все праздничные дни, с 1 по 12 января, каток будет работать с 12:00 до 22:00. Вход — со стороны парковки у администрации парка.

Виталина Ярховска