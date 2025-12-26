Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, без чего не обойдется застолье.

Россияне отметят Новый год шампанским, но, возможно, сэкономят на икре. Неизменным символом праздничного стола из года в год остается искрящийся напиток в бокале. Шампанское или любое игристое вино выбрали для новогоднего стола 36% опрошенных онлайн-платформой «Кукушка», соки и морсы устроят 20% респондентов, газировку и водку выбрал каждый десятый. Согласно же данным исследования сервиса бронирования отелей «Отелло», 17% граждан предпочитают отмечать праздник с глинтвейном, а 3% выпьют что-то крепкое вроде настойки. Самым новогодним напитком большинство опрошенных россиян (72%) посчитали шампанское.

Так было не всегда. Долгое время шампанское было прерогативой аристократов и элиты. Но в XIX веке новые технологии розлива сделали вино доступнее. Поэтому продавцы начали рекламировать шампанское как особое угощение для больших торжеств. Как отмечал историк Коллин М. Гай, возросшее в 1880-х годах использование шампанского на праздничных мероприятиях — это «очаровательная мода, которая начинает набирать популярность». Так маркетинг превратил люксовый напиток в атрибут самых значимых событий для каждого человека.

Новогодние привычки россиян довольно устойчивы к любым событиям. Для многих важно вступить в новый период жизни с надеждами и верой в чудо, накрыв особый стол. Согласно данным опросов, на нем обязательно должны быть мандарины (они «пахнут детством»), салат оливье (особенно простоявший ночь в холодильнике), селедка под шубой (с привкусом «драмы»), бутерброды с икрой и запеченное в духовке мясо. Холодец и винегрет тоже остаются в списке новогодних приоритетов, но, как говорится, на любителя. Отдельный вопрос на платформе «Кукушка» касался того, от каких продуктов готовы отказаться респонденты. 27% признались, что не планируют в этом году покупать икру, слишком она подорожала.

Яна Лубнина