Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, за счет чего разработка превосходит человеческую мускулатуру по силе и функциональности.

Исследователи по всему миру, вдохновленные совершенством живой природы, создают новое поколение искусственных мышц на основе волокон. Некоторые экземпляры по силе превосходят наши мышцы примерно в 100 раз, создавая напряжение более чем в 28 МПа, в то время как биологические показатели — 0,35 МПа. Исследование опубликовано в журнале Nature, а его авторы объясняют, как работает такая система. В то время как мышцы млекопитающих в основном полагаются на растяжение, искусственные образцы часто используют скручивание для достижения разных режимов движения. Эта простая механика рождает невероятные возможности. Одни такие нити способны раскручиваться с бешеной скоростью — до 11,5 тыс. оборотов в минуту. Другие, закрученные в спираль, могут растягиваться, как гармошка, увеличивая свою длину в 86 раз. А третьи, управляемые тонким лазерным лучом, способны на сложные, почти живые движения и изгибы хирургической точности. Картина будущего, которая вырисовывается, когда видишь такие разработки, выглядит фантастично и практично. На смену жестким и громоздким роботам придут гибкие и мягкие помощники, которые могут безопасно работать рядом с человеком или ухаживать за ним. Их можно применять в умных тканях и реабилитационных костюмах, которые как вторая кожа будут помогать в движении тем, кто в этом нуждается. Однако, как замечают ученые, пока массовое производство ограничивают вопросы о долговечности и стоимости таких разработок.

Анна Кулецкая